ИА «Ореанда-Новости». На одном из заседаний Совета Безопасности ООН российский дипломат Виталий Чуркин в своём выступлении призвал британцев вернуть архипелаг Чагос в индийском океане, который, по его словам, представители превратили в военную базу, добавив, что тем самым они сделают свою совесть чуть чище.

Прошло всего несколько месяцев – и Генассамблея поддержала резолюцию о том, что проблема Чагоса должна быть вынесена на рассмотрение Международного суда.

Чагос — это архипелаг в Индийском океане, расположенный примерно в 500 км к югу от Мальдив. Чагос не был заселён до начала европейской колониальной экспансии. С 1715 года Франция объявила его частью своей колонии Маврикий. В 1814 году он перешел под контроль Британской империи.

Вот уже более 50 лет архипелаг в Индийском океане официально считается Британской территорией, однако теперь бывшая колония Маврикий готова побороться за право владения им.

Ещё ранее, в ходе деколонизации, Маврикий получил от Лондона £3 миллиона. Архипелагу пообещали возвращение, как только буде потерян военный и стратегический интерес Чагоса для Соединённого Королевства. В 1966 году на Диего-Гарсия построили военную базу, которую британцы сдали в аренду Соединённым Штатам. Спустя пять лет остров был полностью очищен от местных, чтобы оставить больше пространства для военных. В 1977 году там открылся пункт материально-технического обеспечения американских ВМС.

Теперь, когда территория является спорной, её судьбу могут решить лишь публичные слушания, которые походят с 3 по 6 сентября 2018 года и завершатся вынесением консультативного решения ООН, которое по своей сути не несёт обязательной юридической силы, но подразумевает моральный авторитет.

Суд должен ответить на два главных вопроса. Во-первых, было ли отчуждение Чагоса законным, а во-вторых, имеет ли Маврикий право на репатриацию чагосцев. В ходе заседания будут заслушаны аргументы 22 стран, включая Маврикию и Великобританию. Отдельно также должен выступить Африканский союз, участники которого выступают на стороне Маврикия.