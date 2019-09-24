24.09.2019, 14:02
Суд в Великобритании признал незаконной отставку парламента страны
ИА «Ореанда-Новости». Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента страны, пишут «МК».
Напомним, отставку инициировал премьер Британии Борис Джонсон. Суд рассматривал это дело в течение трёх дней. Отмечается, что Джонсону такое решение грозит репутационными потерями, или, может быть, отставкой.
Джонсон инициировал отставку парламента для того, чтобы кабмин мог представить свою новую повестку, а также начать реализовывать внутриполитическую программу. Но члены парламента посчитали, что он просто хочет вывести Великобританию из ЕС без сделки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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