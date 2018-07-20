Напомним, что двадцатилетний Джасей Дуэйн Онфрой, с псевдонимом XXXTentacion, получил пулевое ранение в Майами 18 июня. На него было совершено вооруженное ограбление. Согласно полицейским данным, преступники украли из автомобиля музыканта сумку Louis Vuitton с имеющейся в ней наличкой в 50 тысяч долларов.

Смерть музыканта наступила 19 июня 2018 года в больнице. Джасей Дуэйн Онфрой впал в кому и умер, не приходя в сознание.

Двое из четырех обвиняемых по делу об убийстве XXXTentacion на данный момент задержаны и находятся под следствием. Ими стали 22-летние Дедрик Уильямс и Майкл Боутрайт. Их предполагаемые сообщники 20-летний Трейвон Ньюсом и 22-летний Роберт Аллен пока не найдены. Полиция продолжает поиски подозреваемых по делу об убийстве.

Как стало известно, Роберт Аллен, которого обвиняют по делу XXXTentacion, не раз привлекал внимание полиции. У него за спиной несколько лет заключения по обвинению в тяжелых преступлениях. Аллен привлекался за торговлю наркотиками, в частности кокаином, кражу огнестрельного оружия и его хранение без специального на то разрешения. Только на протяжении 2016 года он 22 раза попадал в полицейский участок. Как сообщается, у Роберта также были проблемы с удостоверением личности из-за пользования краденной кредитной картой. Поэтому в течение 45 месяцев молодой человек находился на испытательном сроке. Если ему будет вынесен приговор по делу об убийстве, Роберт Аллен сядет за решетку на максимально возможный срок.

Ранее предполагалось, что в убийстве Джасея Дуэйна Онфроя виновата пара рэперов Соулдж Кидд и Соулдж Джо.



Данные предположения были выдвинуты на основе совпадений деталей на видео с камер наблюдения возле мотосалона, где XXXTentacion выбирал себе новый мотоцикл, и фотографии, выставленной музыкантами на своей странице в социальных сетях. На видео видно, как двое неизвестных выходят из черного внедорожника и направляются в сторону спортивного автомобиля XXXTentacion. Далее злоумышленники произвели выстрел в рэпера и скрылись с места преступления. На одном из нападавших была красная маска. Фанаты XXXTentacion обнаружили фотографию Соулдж Кидд и Соулдж Джо, на которой видна уже упомянутая красная маска. Также на изображении присутствует оружие.