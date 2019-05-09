Менеджер Сэм Лютфи теперь не может подойти к певице ближе чем на 180 километров. Кроме того, ему запрещено звонить ей, отравлять сообщения и посвящать ей посты в соцсетях.Суд вынес такое решение потому, что певица заявила, что экс-менеджер негативно влияет на её психическое состояние. Разбирательства между Бритни Спирс и её менеджером по поводу контрактов идут уже около 10 лет. Певица уверена, что нервный срыв у неё случился именно по вине Лютфи.