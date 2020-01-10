ИА «Ореанда-Новости» В Чёрном море с лодкой рыбаков столкнулся танкер под флагом России. О столкновении судна с лодкой в Чёрном море заявлено в материале Haberturk. 

Столкновение судна с лодкой произошло примерно в двадцати километрах от входа в пролив Босфор, неподалеку от турецкого побережья. Заявлено, что лодка затонула. По информации Haberturk, в лодке находились шесть рыбаков, троих из них удалось спасти. Остальные рыбаки к настоящему моменту считаются пропавшими без вести. 

Факт происшествия пока не подтвержден на официальном уровне. Отмечается, что пролив Босфор сейчас из-за тумана закрыт для прохода кораблей.