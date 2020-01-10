10.01.2020, 09:57
Судно под флагом РФ столкнулось в Чёрном море с лодкой
ИА «Ореанда-Новости» В Чёрном море с лодкой рыбаков столкнулся танкер под флагом России. О столкновении судна с лодкой в Чёрном море заявлено в материале Haberturk.
Столкновение судна с лодкой произошло примерно в двадцати километрах от входа в пролив Босфор, неподалеку от турецкого побережья. Заявлено, что лодка затонула. По информации Haberturk, в лодке находились шесть рыбаков, троих из них удалось спасти. Остальные рыбаки к настоящему моменту считаются пропавшими без вести.
Факт происшествия пока не подтвержден на официальном уровне. Отмечается, что пролив Босфор сейчас из-за тумана закрыт для прохода кораблей.
Столкновение судна с лодкой произошло примерно в двадцати километрах от входа в пролив Босфор, неподалеку от турецкого побережья. Заявлено, что лодка затонула. По информации Haberturk, в лодке находились шесть рыбаков, троих из них удалось спасти. Остальные рыбаки к настоящему моменту считаются пропавшими без вести.
Факт происшествия пока не подтвержден на официальном уровне. Отмечается, что пролив Босфор сейчас из-за тумана закрыт для прохода кораблей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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