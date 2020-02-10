Такие сведения приведены агентством РБК, которое ссылается на данные из рейтинга аудиторской компании Deloitte.Лидером среди компаний из России стала компания X5 Retail Group, которая в рейтинге занимает 42 позицию. Выручка компании за год составила 24,4 миллиарда долларов (учитывались данные с июля 2018 года по июль 2019 года).При этом российской компанией были продемонстрированы хорошие результаты по темпам роста выручки. Она имеет показатель 23,4 процента за последние 5 лет. Для сравнения отметим, что компания Nike имеет показатель 17,2 процента, компания Amazon - 18,1 процента. Сейчас X5 Retail Group занимает 11 позицию в рейтинге розничных компанией, наиболее динамично развивающихся.