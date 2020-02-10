10.02.2020, 09:06
Супермаркеты из РФ опередили компанию богатейшего человека на планете
ИА «Ореанда-Новости». Владеющая сетями супермаркетов "Карусель", "Пятёрочка"и "Перекрёсток" компания из РФ X5 Retail Group по выручке за последние 5 лет опередила интернет-магазин Amazon, который принадлежит самому богатому человеку на планете Джеффу Безосу. Такие сведения приведены агентством РБК, которое ссылается на данные из рейтинга аудиторской компании Deloitte.
В рейтинге учитываются показатели за двенадцать месяцев. В него были включены двести пятьдесят самых больших розничных продавцов на планете, пять из которых - российские. Лидером среди компаний из России стала компания X5 Retail Group, которая в рейтинге занимает 42 позицию. Выручка компании за год составила 24,4 миллиарда долларов (учитывались данные с июля 2018 года по июль 2019 года).
При этом российской компанией были продемонстрированы хорошие результаты по темпам роста выручки. Она имеет показатель 23,4 процента за последние 5 лет. Для сравнения отметим, что компания Nike имеет показатель 17,2 процента, компания Amazon - 18,1 процента. Сейчас X5 Retail Group занимает 11 позицию в рейтинге розничных компанией, наиболее динамично развивающихся.
В рейтинге учитываются показатели за двенадцать месяцев. В него были включены двести пятьдесят самых больших розничных продавцов на планете, пять из которых - российские. Лидером среди компаний из России стала компания X5 Retail Group, которая в рейтинге занимает 42 позицию. Выручка компании за год составила 24,4 миллиарда долларов (учитывались данные с июля 2018 года по июль 2019 года).
При этом российской компанией были продемонстрированы хорошие результаты по темпам роста выручки. Она имеет показатель 23,4 процента за последние 5 лет. Для сравнения отметим, что компания Nike имеет показатель 17,2 процента, компания Amazon - 18,1 процента. Сейчас X5 Retail Group занимает 11 позицию в рейтинге розничных компанией, наиболее динамично развивающихся.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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