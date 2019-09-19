«ИА Ореанда-Новости» Бен Али стал президентом в 1987 году, когда был свергнут режим Хабиба Бургибы. Переворот Али, который занимал в то время должность пост премьер-министра прошёл мягко и бескровно, из-за чего впоследствии его прозвали «жасминовой революцией».

В 1989 году Бена Али получил большинство голосов, затем практически все голоса были отданы ему в 1994, 1999 и 2004 годах. Несмотря на наличие кандидатов, Бен безукоризненно побеждал. В 2009 году его переизбрали в пятый раз.

Однако к 2010 году ситуация кардинально изменилась, начались акции протеста.