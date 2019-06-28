ИА «Ореанда-Новости» Делегации священнослужителей «новой церкви» Украины было отказано в доступе в некоторые афонские монастыри. Об этом передаёт «Страна.UA».

21-23 июня состоялся визит украинской делегации на Афон, в ходе которого священники «новой церкви» собирались посетить монастыри Ксенофонт, Пантократор, Иверон, Филофей, Эсфигмен и Каракал.

СМИ сообщают, что все эти монастыри были лояльны к патриарху Варфоломею после получения томоса об автокефалии. Исключение составляли лишь монастыри Филофей и Каракал, в которые члены делегации прошли, смешавшись с другими людьми.

Афонские монахи уточнили, к какой структуре принадлежат священнослужители. Узнав, что к ним прибыли священники ПЦУ, монахи предупредили их, что им не положено даже оставить записки о поминовении на службе.