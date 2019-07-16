ИА «Ореанда-Новости» Солист популярной рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, возглавляющий на Украине политическую партию «Голос», выступил с предложением отправлять в колонию политических деятелей, ведущих международные переговоры без одобрения украинских властей.

Срок лишения свободы за подобные действия по мнению Вакарчука должен составлять от 13 до 15 лет.

В качестве примера музыкант привел Соединенные Штаты Америки. Там с 1799 года существует закон, который предусматривает уголовную ответственность за переговоры с государствами, с которыми у США имеются нерешенные споры.