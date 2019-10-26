ИА «Ореанда-Новости». О возвращении американских военных в Сирию передаёт сирийское телевидение.

Сирийское государственное телевидение сообщило о том, что колонна американских военных-оккупантов вошла в сирийскую провинцию Хасеке. Они прошли через погранпереход, который является незаконным. В состав войск входят несколько десятков военных, вертолёты и боевая техника.

Ранее в Вашингтоне было принято решение о выводе войск из Сирии. Причиной стала возможность быть «зажатыми» между армиями двух сторон в конфликте между Турцией и Сирией. Турецкая операция могла причинить вред и американским войскам.

Военные США оставались в Сирии после операции, проводимой с 2014 года в Ираке и Сирии. Тогда решение о том, чтобы оставить часть войск в Сирии была аргументирована необходимостью защищать нефтяные месторождения.