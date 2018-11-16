16.11.2018, 12:00
Сюжет "Фантастических тварей" перекочевал из Америки в Европу
ИА «Ореанда-Новости» В ноябре 2016 года кинокомпания Warner Bros. Studios совместно с Heyday Films открыли перед зрителем мир волшебства, выпустив в прокат фильм «Фантастические твари и где они обитают», который пробудил зрительский интерес к неизвестному, разжёг воображение и завладел сердцами многих. «Фантастические твари: преступление Грин-де-Вальда» является продолжением первой части о таинственных существах. Нелегко будет понять смысл картины тем, кто не смотрел или забыл события первой части саги, поэтому настоятельно рекомендуется любыми доступными способами освежить память, вспомнив детали картины.
Над картиной «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда» работали в известном съёмочном комплексе студии Warner Bros. Studios в Великобритании. Именно здесь снимали сагу про «мальчика, который выжил» – Гарри Поттера, а также другие картины, полюбившиеся многим людям по всей планете. Отличие второй части от первой в том, что действия происходят не в Нью-Йорке, а далеко за его пределами. По задумке автора книг Джоан Роулинг для экранизации второй части необходимо было найти такое место, где связь между обыденностью и волшебством была бы более прозрачной, а в 1920-е годы таким местом был Париж.
Стюарт Крейг, будучи художником картины, вместе со своей гигантской командой отнеслись к проектированию декораций для будущей картины со всей ответственностью. Они отправились в путешествие по парижским каналам и улицам, чтобы запечатлеть районы города для более точного создания декораций. В этом прекрасно себя проявил французский оператор Филипп Русло, который уже давно работает вдали от родины. Для него работа над этой картиной стала поистине возвращением домой. Вероятно, поэтому образы Парижа столь реалистичны, что от них с трудом можно отвести глаза. И, судя по первым отзывам, такие объекты, как Эйфелева башня, Монмартр, и, особенно, кладбище Пер-Лашез, где события достигают своей кульминации, вызывают такое визуальное притяжение и наслаждение, от которых бросает в дрожь. Несомненно, кадры из фильма можно назвать одними из самых запоминающихся сцен, представленных зрителю в 2018 году.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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