«Фантастические твари: преступление Грин-де-Вальда» является продолжением первой части о таинственных существах. Нелегко будет понять смысл картины тем, кто не смотрел или забыл события первой части саги, поэтому настоятельно рекомендуется любыми доступными способами освежить память, вспомнив детали картины. ИА «Ореанда-Новости» В ноябре 2016 года кинокомпания Warner Bros. Studios совместно с Heyday Films открыли перед зрителем мир волшебства, выпустив в прокат фильм «Фантастические твари и где они обитают», который пробудил зрительский интерес к неизвестному, разжёг воображение и завладел сердцами многих.

Над картиной «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда» работали в известном съёмочном комплексе студии Warner Bros. Studios в Великобритании. Именно здесь снимали сагу про «мальчика, который выжил» – Гарри Поттера, а также другие картины, полюбившиеся многим людям по всей планете. Отличие второй части от первой в том, что действия происходят не в Нью-Йорке, а далеко за его пределами. По задумке автора книг Джоан Роулинг для экранизации второй части необходимо было найти такое место, где связь между обыденностью и волшебством была бы более прозрачной, а в 1920-е годы таким местом был Париж.