ИА «Ореанда-Новости» С инициативой создания украинской стороной ракеты средней дальности выступил политический и экономический эксперт Тарас Загородний. По его мнению, пора самим заняться производством военного оружия и не зависеть от России в этом вопросе.

По словам Тараса Загороднего, ракеты должны быть способны нанести удар по российским АЭС. Чтобы удар был мощным, по мнению украинского эксперта, необходимо по меньшей мере 200 таких ракет. Тарас Загородний также заявил, что один такой удар по своей силе сравним с ядерным взрывом.