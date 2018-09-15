



ИА «Ореанда-Новости» . Информационные агентства сообщают, что на Филиппины обрушился супертайфун «Мангхут». Первым удар стихии принял на себя город Баггао, расположенный на северо-востоке Филиппин в провинции Кагаян.

Специалисты метеорологических служб отмечают, что «Мангхут» окажется намного сильнее бушующего сейчас в Соединённых Штатах Америки тайфуна «Флоренс».



Напомним, что «Флоренс» ранее обрушился на Соединённые Штаты и 14 сентября достиг своего пика. В прибрежных городах штата Северная Каролина прошли обильные ливни – сейчас специалисты опасаются мощного затопления территорий данного штата. Скорость ветра в Северной Каролине превышает 150 километров в час. Сейчас в опасности находятся 10 миллионов человек, проживающих в прибрежных районах.





Тайфуну «Мангхут» специалисты присваивают 5 категорию. Она является самой сильной в оценке угрозы тайфунов.



В эпицентре тайфуна скорость ветра превышает 280 километров в час. Под основным ударом оказался остров Лусон. Из опасных районов были эвакуированы более 4 миллионов человек.



Информационные агентства сообщают, что на Филиппинах тайфун уже унёс жизни 4 человек. Одну жительницу Тайваня смыло в море гигантской волной.





В филиппинском управлении атмосферных, геофизических и астрономических служб сообщают, что порывы ветра на некоторых островах Филиппин достигают 170 километров в час. В северной части острова Лусон высота волн достигает высоты шести метров. На архипелаге были отменены около ста внутренних и международных рейсов.





Специалисты отмечают, что в зоне риска находятся южное побережье Китая, Вьетнам, Лаос, Таиланд.





15 сентября администрация Гонконга отменила и задержала более 100 авиационных рейсов. Такое решение связано с приближением к данной территории супертайфуна «Мангхут». Его специалисты метеорологических служб оценивают, как сильнейший за последние годы. Сейчас стихия находится в 580 километрах к юго-востоку от Гонконга. К материку атмосферная воронка тайфуна приближается со скоростью 8,3 метра в секунду Специалисты метеорологической обсерватории Гонконга сообщают, что под ударом стихии находится вся территория региона. Более 2 тысяч жителей рыбацких прибрежных деревень были эвакуированы с территорий, которые находятся под наибольшей угрозой.





Сообщается, что в другой части света в районе Карибских островов бушует шторм «Исаак». Власти Мартиники и Гваделупы объявили красный уровень опасности.