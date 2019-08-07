ИА «Ореанда-Новости». Чжуншаньский научно-технический институт подготовил наземную крылатую ракету Yun Feng для массового производства. По данным тайваньских СМИ, производство оружия началось 4 августа.

По словам представителей Министерства обороны Тайваня, военные этой страны получат 20 мобильных ракетных комплексов для защиты от атак со стороны Китая. Ракеты получили прозвище "оборонительное оружие". Она способна поражать цели противника на расстоянии до 1,5 тысячи километров.

Предполагается, что в случае военного конфликта ракеты Yun Feng смогут поражать цели в глубине материкового Китая, в частности, такие крупные города, как Гонконг, Шанхай, а также цели в экономически развитых провинциях Гуандун, Чжэцзян, поражая важные цели в регионе , в том числе атомные электростанции, хранилища со стратегическими запасами нефти, высокоскоростные железные дороги, тоннели.

Ранее было объявлено о планах оснащения шахтной версии этих ракет, однако позднее компьютерное моделирование показало, что в этом случае они станут исходными целями для поражения китайскими ракетами, после чего было решено остановиться на мобильной версии.