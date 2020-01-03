Вашингтоном были самостоятельно созданы на Ближнем Востоке опаснейшие для себя условия. США должны быть готовы к тому, что будут последствия. Об этом заявил Хесамаддин Ашна, работающий на должности советника иранского президента.Это заявление советником иранского президента было сделано после того, как в результате американских атак погиб руководитель "Кудс" (подразделение вооруженных сил Ирана) Касем Сулеймани.Накануне США подтвердили информацию о том, что Вашингтон провёл операцию против руководителя спецподразделения "Кудс". Также появились сообщения о гибели в ходе операции пяти членов шиитского ополчения. Среди погибших числится Абу Махда аль-Мухандис, который госсекретарём США Майком Помпео был обвинен в причастности к нападению на посольство США в Багдаде 31 декабря.