ИА «Ореанда-Новости» В ЕС заявляют, что готовы расширить предлагаемый переходный период выхода Великобритании из ЕС, если это требуется Великобритании.

Нынешний план рассчитан на переходный период в 21 месяц, чтобы сгладить путь от Brexit к дальнейшим стабильным отношениям с ЕС.

Но поскольку обе стороны пока не смогли договориться, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила продлить эту договоренность "на несколько месяцев". Некоторые участники кампании Brexit сердито отреагировали на это предложение, подчеркивая, что должны быть" финансовые последствия", если Великобритания продлит переходный период.

Президент Совета ЕС Дональд Туск выступил перед журналистами в конце Брюссельского саммита, однако никаких важным решений принято не было. Он сказал ,что если "Великобритания решит, что продление переходного периода будет полезно для достижения соглашения, я уверен, что лидеры будут готовы рассмотреть это положительно".

Жан-Клод Юнкер, председатель Европейской комиссии, сказал, что продление переходного периода "вероятно, произойдет", заявив, что это хорошая идея, потому что это даст больше времени для установления долгосрочных отношений между Великобританией и ЕС.

На своей пресс-конференции после саммита Тереза Мэй заявила, что идея о возможности продления переходного периода могла бы стать "еще одним решением", которое поможет избежать жестких ограничений.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар отметил, что "многие вещи были согласованы, но все еще есть большие пробелы как с точки зрения формы будущих отношений, так и протокола по Северной Ирландии."

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года, а переходный период, который Тереза Мэй предпочитает называть периодом реализации, призван сгладить путь к будущим постоянным отношениям.

В течение этого переходного периода, который завершится 31 декабря 2020 года, отношения Великобритании с ЕС остается неизменной.