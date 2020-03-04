ИА «Ореанда-Новости» . О провалившейся провокационной акции террористической группировки на востоке Идлиба сообщил Центра по примирению враждующих сторон в Сирии РФ. Согласно предоставленным Центром доказательствам, террористы из «Хайат Тахрир аш-шам» пытались подорвать отравляющие химические вещества, которые были получены в результате ответных действий со стороны правительственных вооружённых сил Сирии.

Провокация должна была состояться в понедельник, 2 марта. Террористы пытались взорвать фугасное вооружение для срыва продвижения сирийской армии в Серакабе. По сообщению ЦПВС, из-за отсутствия опыта и навыков обращения с химоружием, преступники нечаянно нарушили герметичность ёмкости с фугасом. В результате провалившейся провокации сильное химическое отравление получили около 15 террористов.

Специалисты Центра отметили, что в скором времени обнародуют неопровержимые доказательства описанного события.