ИА «Ореанда-Новости». Поводом для очередной раз обратить внимание на мощь новейших российских военных разработок для The National Interest стали учения 4-й армии ВВС РФ и войск ПВО. Он прошли в комплексе с силами Черноморского флота в ответ на манёвры «Морской щит – 2019», которые провели НАТО.

Обозреватель специализированного издания отметил, что Кремль продемонстрировал слаженность всех систем противовоздушной обороны и использовал новейшие модели авиационной и ракетной военной техники и вооружений. Кроме Ту-160 и Су-27СМ в манёврах были задействованы комплексы «Триумф», «Бастион», «Бал» и А-50.

« Такой подход, с комбинированием новейших вооружений не умоляет роли С-400, которая превосходит по своим характеристикам все упомянутые виды вооружений. Но в таком сочетании есть системный подход, который не позволяет атаковать С-400», – говорится в статье.

Что касается Су-27СМ, то этот истребитель автор назвал эффективнейшим перехватчиком, который сегодня массово используется в прикрытии Черноморского и Балтийского флотов.

«Кремль не скрывает своего недовольства операцией “Морской щит”», – констатирует американский обозреватель. Кроме того он предостерегает НАТО от проведения подобных манёвров.

Автор считает, что таким образом Североатлантический блок дал российским военным шанс проверить свои возможности в реальных условиях, приближенных к боевым. Корабли группировки НАТО и союзников в Чёрном море были хорошими мишенями для отработки ведения оборонительного боя. И к чести российских военных, они не стали скрывать, что их учения были проведены в противовес НАТО.

Ранее сообщалось, что ряд зарубежных изданий назвали ракетный комплекс С-400 «Триумф» настоящим бестселлером российской системы ПВО.



