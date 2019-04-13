ИА «Ореадна-новости». Своё исследование по теме The National Interest опубликовали в начале второй декады апреля. В центре вниамния военное противостояние свердержав США и Китая.

Авторы отметили, что Китай целенаправленно развивает выскоточные вооружения. В приоритете ВПК этого государства сегодня бесшумные атомные и дизельные подлодки, высокотехнологичное ракетное оружие и другие разработки. С точки зрения журнала, чтобы догнать лидеров мировой гонки вооружений КНР понадобиться не менее 10 лет.

«Пекин разрабатывает оружие мирового уровня, - отмечается в издании, - вопросы будут касаться профессионализма военных по управлению всем этим арсеналом».

Кроме того, в исследовании ставится под сомнение эффективность ведения военных действий всеми видами вооружённых сил одновременно. По мнению экспертов The National Interest китайцы не смогут эффективно использовать одновременно космические, сухопутные силы, ВМС, ВВС и кибервойска.

Координация действий армейского командования пока остаётся под вопросом. В отличие от мировых лидеров – США и России, КНР пока не учувствовала в практической отработке слаженности различных родов и видов войск. Отметим, что многие современные военачальники Китая прошли высшую армейскую школу СССР, а затем Российской Федерации.

Не смотря на все возможные огрехи, эксперты указывают, что мощь армии Китая нельзя недооценивать. Это современная, обученная и вооружённая по последнему слову милитаристическая структура.

Ранее издание опубликовало модель первого этапа столкновения России и США на территории Евросоюза. Военные эксперты издания сдобрили аналитику своими комментариями по тактике возможных военных действий против Кремля.