ИА "Ореанда-Новости". Партия «Батькивщина» на Украине в рамках съезда 22 января официально выдвинула Юлию Тимошенко кандидатом в президенты страны. Это станет третьим разом, когда политик баллотируется на пост главы государства. В ходе выборов 2010 года она уступила в президентской гонке Виктору Януковичу, четырьмя годами позже её смог обойти Пётр Порошенко.

Тимошенко уже заявила, что если за первые сто дней на посту президента страны ей не удастся добиться положительных изменений, то она готова покинуть кресло главы государства. «Я со всей ответственностью заявляю: если за первые 100 дней я на должности президента не смогу сломать старую систему и показать вам очевидные результаты, я уйду с президентской должности», - пообещала она в своём выступлении.

Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Согласно недавним опросам, Тимошенко лидирует среди объявленных кандидатов. За неё готовы отдать голоса более 19% избирателей. Следом по популярности идёт актёер Владимир Зеленский, у него 12,9% возможных голосов украинцев. Третье место в опросах занимает Юрий Бойко, возглавляющий объединение «Оппозиционная платформа - За жизнь» - у него 11,6% возможных голосов избирателей. Пётр Порошенко, занимающий сейчас пост президента Украины, набрал в ходе опроса только 11,3% голосов.

Тимошенко декларирует в рамках своего политического курса установление государственного контроля над Национальным банком Украины. Также политик намерена ввести ряд антиинфляционных механизмов и усовершенствовать налоговую систему. Кроме того, в рамках озвученной программы Тимошенко планирует разработать систему доступных для бизнеса кредитов под 3 -4 % годовых. В рамках внешнеполитического курса кандидат в президенты настаивает на необходимости скорейшего вступления Украины в НАТО.

Юлия Тимошенко родилась в Днепропетровске. Политикой занимается с 1998 года, когда пополнила ряды депутатского корпуса Верховной рады. В 2005 году стала первой женщиной - премьер-министром на Украине, однако впоследствии была отправлена в отставку.