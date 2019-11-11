Тимошенко заявила о том, что нынешняя неделя работы Верховной рады может стать самой трагической, поскольку она может стать отправной точкой последствий, которых уже нельзя будет отыграть обратно.Тимошенко называет сельскохозяйственные земли "последним богатством страны". Она считает, что их скупят большими участками иностранцы. По словам лидера "Батькивщины", уже подготовлен план по присвоению украинской земли несколькими корпорациями.