«Батькивщина» также будет в оппозиции к президентской партии «Слуга народа». Свой поступок Тимошенко объяснила тем, что она против законопроекта о продаже земель сельхозназначения, который сегодня в первом чтении одобрила Рада.Она назвала это «политикой уничтожения Украины» и «политикой продолжения эпохи бедности». При этом политик подчеркнула, что была за Зеленского с того момента, как он стал главой государства.