13.11.2019, 21:28
Тимошенко заявила о переходе «Батькивщины» в оппозицию к Зеленскому
ИА «Ореанда-Новости». Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что её партия с сегодняшнего дня будет выступать в качестве оппозиции к президенту страны Владимиру Зеленскому, пишет «МК».
«Батькивщина» также будет в оппозиции к президентской партии «Слуга народа». Свой поступок Тимошенко объяснила тем, что она против законопроекта о продаже земель сельхозназначения, который сегодня в первом чтении одобрила Рада.
Она назвала это «политикой уничтожения Украины» и «политикой продолжения эпохи бедности». При этом политик подчеркнула, что была за Зеленского с того момента, как он стал главой государства.
«Батькивщина» также будет в оппозиции к президентской партии «Слуга народа». Свой поступок Тимошенко объяснила тем, что она против законопроекта о продаже земель сельхозназначения, который сегодня в первом чтении одобрила Рада.
Она назвала это «политикой уничтожения Украины» и «политикой продолжения эпохи бедности». При этом политик подчеркнула, что была за Зеленского с того момента, как он стал главой государства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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