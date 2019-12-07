ИА «Ореанда-Новости». Россиянка Ксения Кривко победила в конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global – 2020, пишет «Интерфакс».



Ранее Кривко стала победительницей конкурса «Миссис Россия 2019», что и дало ей право выступать на международных соревнованиях.



Конкурс проводился в китайском Шэнчьжэне. На втором месте оказалась представительница Эквадора Джованна Андраде, на третьем – россиянка Анастасия Божкова.