ИА «Ореанда-Новости»Россиянка Ксения Кривко победила в конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global – 2020, пишет «Интерфакс».

Ранее Кривко стала победительницей конкурса «Миссис Россия 2019», что и дало ей право выступать на международных соревнованиях.

Конкурс проводился в китайском Шэнчьжэне. На втором месте оказалась представительница Эквадора Джованна Андраде, на третьем – россиянка Анастасия Божкова.