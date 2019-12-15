ИА «Ореанда-Новости». Президент Казахстана прокомментировал идею переименовать Алматы.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу идеи переименовать Алматы. Он отметил, что предложение стоит размышлений. Об идее вернуть городу историческое название сообщил Sputnik Казахстан.

По словам президента, идея вернуть городу старое название Алма-Ата хорошая. Её автором стал писатель и общественный деятель Олжас Сулейманов.

Писатель считает, что Алма-Ата звучит более масштабно и широко. Оно подчёркивает историческое содержание города, тогда как Алматы является названием города для очень узкого круга людей.

Глава Казахстана отметил, что мнение народа будет играть ключевую роль. Именно граждане должны будут решить, какое название должен носить город.