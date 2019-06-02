ИА «Ореанда-Новости» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что продолжает советоваться с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым и не стесняется этого делать.

Об этом нынешний глава государства рассказал в эфире телеканала «Россия». Отвечая на вопрос журналистов о том, трудно ли ему даётся управление страной после Назарбаева, Токаев поведал, что в его руках «находится судьба государства» и он несёт за это ответственность.

При этом он отметил, что продолжает прислушиваться к советам своего предшественника, подчеркнув, что не видит в это чего-то стыдного. Нурсултан Назарбаев ушёл с поста президента страны 20 марта.