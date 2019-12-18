. На пресс-конференции, проходившей в Токио, об этом сказал секретарь правительства Ёсихидэ Суга.Несколько судов из Японии в районе южнокурильского архипелага Хабомаи занимались выловом краба.Суда сопроводили в Южно-Сахалинск. Позже появилась информация, что японские власти от РФ потребовали возвращения рыбаков в порт приписки Немуро, расположенном на Хоккайдо.Телеканалу NHK Суга заявил, что, с точки зрения японской позиции по четырём северным островам, препровождение РФ японских судов является неприемлемым. По его словам, у задержанных рыбаков нет проблем со здоровьем. Он также сказал о том, что японские власти прилагают все необходимые усилия для выяснения обстоятельств произошедшего. Кроме того им было заявлено, что Япония потребовала от России скорейшего возвращения судов в порт.