15.04.2020, 18:30
Том Хэнкс сдал кровь для создания вакцины от инфекции коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Актёром из США Томом Хэнксом была сдана кровь, которая будет использована для изготовления вакцины от коронавируса, уведомляет издание The Independent.
Вместе с актёром сдала кровь его супруга Рита Уилсон. Она, как и Том Хэнкс, была инфицирована COVID-19. Медики сказали семейной паре, что теперь у них выработан иммунитет к коронавирусу.
Жена актёра уведомила о своих симптомах при заболевании: боли в теле, температуре, чувстве усталости. Также она обозначила среди симптомов наличия коронавируса потерю обоняния. Кроме того, она указала на то, что у её супруга температура не была столь высокой. Также Уилсон отметила, что он, в отличие от неё, мог чувствовать запахи и вкусы.
Вместе с актёром сдала кровь его супруга Рита Уилсон. Она, как и Том Хэнкс, была инфицирована COVID-19. Медики сказали семейной паре, что теперь у них выработан иммунитет к коронавирусу.
Жена актёра уведомила о своих симптомах при заболевании: боли в теле, температуре, чувстве усталости. Также она обозначила среди симптомов наличия коронавируса потерю обоняния. Кроме того, она указала на то, что у её супруга температура не была столь высокой. Также Уилсон отметила, что он, в отличие от неё, мог чувствовать запахи и вкусы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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