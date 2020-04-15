Вместе с актёром сдала кровь его супруга Рита Уилсон. Она, как и Том Хэнкс, была инфицирована COVID-19.Жена актёра уведомила о своих симптомах при заболевании: боли в теле, температуре, чувстве усталости. Также она обозначила среди симптомов наличия коронавируса потерю обоняния. Кроме того, она указала на то, что у её супруга температура не была столь высокой. Также Уилсон отметила, что он, в отличие от неё, мог чувствовать запахи и вкусы.