ИА «Ореанда-Новости» Во время землетрясения на Филиппинах тонны воды вылились на толпу людей из бассейна, расположенного на крыше 181-метрового небоскрёба Anchor Skysuites в Маниле.

Согласно данным геологической службы США, недалеко от Манилы произошло землетрясение магнитудой 6,3, местные же СМИ говорят о толчках магнитудой 6,1.

По словам губернатора провинции Пампанга Лилии Пинеда, из-за природной катастрофы погибли восемь человек, пять из них погибли при обрушении жилых домов в муниципалитетах Порак и Лубао, тела ещё троих достали из-под руин супермаркета. Губернатор добавила, что под завалами всё ещё могут находиться люди, поисково-спасательная операция продолжается.





