ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Учёные не перестают нас удивлять своими научными открытиями. Недавно мы рассказывали о том, что учёные-врачи продвинулись в области лечения онкологии. А сегодня расскажем, как исследователи научились добывать воду из пустынного воздуха и вырабатывать топливо из воздуха.

Так канадские учёные изобрели способ получать топливо «дешёвым» способом – из воздуха. Суть их идеи в том, чтобы получить углекислый газ из атмосферы нашей планеты.

По их подсчётам за тонну газа нужно потратить 232 доллара США. Раньше учёные уже пытались добыть углекислый газ из воздуха, но там цена была прядка 600-1000 долларов за тонну. Поэтому новое открытие «экономичнее».

Смысл в том, что определённым механизмом они вырабатывают углекислый газ, который можно использовать для изготовления дизельного топлива или бензина. Правда, учитывая тот факт, что из этого газа ещё нужно сделать топливо, цена не особо будет отличаться от уже имеющегося бензина или дизтоплива. Хотя цены на топливо сейчас обусловлены экологическими налогами, которые продолжают расти.

Но исследователи не останавливаются на достигнутом, они хотят за деньги спонсоров построить целый завод, который будет добывать таким экологически чистым способом углекислый газ.

А вот американские учёные нашли способ, как из воздуха в пустыне, который очень сухой, добыть стакан воды. Чуть раньше они сделали специальный прибор, с которым этого можно добиться. Воду они добывают теплом и солнечным светом. А на днях они представили аналог такого устройства, который дешевле предыдущего. В первом стояли элементы из атомов циркония, теперь их заменили на атомы алюминия. О дальнейших планах пока не сообщается.

А ещё в США запустили самый мощный из имеющихся компьютеров в мире. Его «мозги» заменят 6,3 млрд человек. Вот только изобрели его в Китае. «Супермозг» применят в астрофизике, биологии и для исследований онкологии.

