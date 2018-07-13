



6 июля в силу вступило подписанное Дональдом Трампом решение о повышении торговых пошлин на ввоз товаров из Китая. В список товаров, за которые импортёрам придётся заплатить 25 %, попали 818 наименований китайских товаров. Согласно подсчётам, если китайские производители и дальше будут продолжать торговые отношения с США, то им придётся платить последним 34 миллиона долларов в год. Правительство Китая не осталось в долгу и в этот же день ввело пошлины на товары из Соединённых Штатов Америки.



Теперь и американские производители будут платить 25 % за ввоз своих товаров на территорию Китая. 34 миллиона долларов в год составит пошлина на 545 видов товаров из США. Эксперты отмечают, что в данной ситуации страны выступают в роли дуэлянтов, обменивающихся взаимными ударами. На этой неделе Дональд Трамп планирует нанести очередной экономический удар по Китаю, повысив пошлины ещё на 10%. Таким образом сумма возрастёт до 200 миллиардов долларов в год. Но и это ещё не предел – президент США угрожал увеличить пошлины до 500 миллиардов долларов в год. ИА «Ореанда-Новости» . Июль 2018 года ознаменовался началом самого масштабного торгового противостояния в истории экономики.Правительство Китая не осталось в долгу и в этот же день ввело пошлины на товары из Соединённых Штатов Америки.34 миллиона долларов в год составит пошлина на 545 видов товаров из США. Эксперты отмечают, что в данной ситуации страны выступают в роли дуэлянтов, обменивающихся взаимными ударами.Таким образом сумма возрастёт до 200 миллиардов долларов в год. Но и это ещё не предел – президент США угрожал увеличить пошлины до 500 миллиардов долларов в год.

Правительство Китая, комментируя действия Дональда Трампа, называет их неприемлемыми и отмечает, что подобными решениями США пытаются показать своё превосходство, но начатая Америкой торговая война подорвёт всю мировую экономику.



Экономисты утверждают, что Китай довольно хорошо подготовился к этому противостоянию. Дело в том, что сейчас порядка 60 % национального развития Китая обеспечено внутренним потреблением. Это привело к тому, что по росту ВВП Китай уже 4 год находится на первом месте. Если торговая война с США будет продолжена, то, по подсчётам аналитиков, это понизит темпы развития экономики Китая не более, чем на 0,3 % и не приведёт к стагнации в экономике. К таким выводам пришёл Цинхуа Ли Даокуй, директор института исследований развития при университете.





А вот США пострадает от своих же действий намного сильнее. Обвиняя Китай в незаконном заимствовании американских технологий и интеллектуальной собственности, страна может лишиться реальных инвестиций. Только в 2016 году Китай вложил в производство на территории США в $45,6 миллиардов долларов и обеспечил рабочими местами миллионы граждан Америки. Через 15 лет объёмы китайских инвестиций должны достигнуть 2 триллионов долларов.





Всемирный банк уже делает прогнозы, что торговая война США и Китая, к которой подключилась Канада и некоторые страны Европейского союза, приведёт к падению мирового товарооборота на 9 %. Последний раз такой спад в мировой экономике отмечали только в 2008 году. Риску подвергнутся мировые торговые цепочки. Первыми пострадают экономики Южной Кореи, Тайваня, Малайзии, Сингапура, Таиланда и других странах, связанных с цепочками поставок Китая. Ущерб торговым потокам составит 2 триллиона долларов.





Кроме того, торговая война может коснуться и сферы поставок энергоресурсов. Сейчас Китай один из главных потребителей американской нефти, однако нынешняя ситуация может привести к тому, что экспортёрам из США придётся искать другие рынки сбыта. Главы стран Европейского Союза признают, что торговая война нанесет удар по предприятиям всего мира.