ИА «Ореанда-Новости». Торговый представитель РФ в Британии рассказал, как и кем раздувается паника вокруг коронавируса.

Торговый представитель России в Великобритании Борис Абрамов заявил, что паника вокруг вспышки нового коронавируса специально и искусственно раздувается. По его мнению, за всем этим стоят люди, которым это выгодно.

Фармацевтический сектор является одной из тех сфер, которые получают больше всего выгоды с паники вокруг коронавируса. Новый вид пневмонии специально «раздувается» людьми, которые делают на панике людей большие деньги.

Абрамов отметил, что во время вспышки атипичной пневмонии SARS, которая произошла в 2002 году, ситуация выглядела точно также. Однако тогда от вируса пострадало и погибло намного больше людей, чем сейчас.