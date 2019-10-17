ИА «Ореанда-Новости». Президент Соединённых штатов Америки направил письмо турецкому лидеру Тайипу Эрдогану.

Подлинность письма была подтверждена Белым домом США. В письме говорится, что в случае начала военной операции между Турцией и Сирией, Соединённые штаты Америки вынуждены будут разрушить экономику турецкого государства.

При этом оговаривается, что Тайип Эрдоган, если начнёт войну, подведёт весь мир. В письме оговаривалась возможность мирного решения спорного вопроса без применения военной техники.

Турецкий лидер не прокомментировал сложившуюся ситуацию. На письмо он также не отреагировал.