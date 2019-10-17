17.10.2019, 17:40
Трамп направил письмо турецкому лидеру
ИА «Ореанда-Новости». Президент Соединённых штатов Америки направил письмо турецкому лидеру Тайипу Эрдогану.
Подлинность письма была подтверждена Белым домом США. В письме говорится, что в случае начала военной операции между Турцией и Сирией, Соединённые штаты Америки вынуждены будут разрушить экономику турецкого государства.
При этом оговаривается, что Тайип Эрдоган, если начнёт войну, подведёт весь мир. В письме оговаривалась возможность мирного решения спорного вопроса без применения военной техники.
Турецкий лидер не прокомментировал сложившуюся ситуацию. На письмо он также не отреагировал.
Подлинность письма была подтверждена Белым домом США. В письме говорится, что в случае начала военной операции между Турцией и Сирией, Соединённые штаты Америки вынуждены будут разрушить экономику турецкого государства.
При этом оговаривается, что Тайип Эрдоган, если начнёт войну, подведёт весь мир. В письме оговаривалась возможность мирного решения спорного вопроса без применения военной техники.
Турецкий лидер не прокомментировал сложившуюся ситуацию. На письмо он также не отреагировал.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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