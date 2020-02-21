21.02.2020, 21:23
Трамп назвал дезинформацией сообщение о вмешательстве России в американские выборы
ИА «Ореанда-Новости». Дональд Трамп назвал дезинформацией сообщение некоторых американских СМИ о вмешательстве России в выборы Соединённых Штатов Америки, которые пройдут в этом году. Мнение американского лидера было опубликовано на его официальном аккаунте в сети Twitter сегодня, 21 февраля.
По словам президента США, эта информация является ни чем иным, как «кампанией по дезинформации» со стороны демократов. Кандидаты просто хотят заставить народ думать, что Россия хоть как-то связана с выборами в Америке, чтобы была возможность признать результаты по ним недействительными.
Стоит отметить, что информация о том, что Россия вмешивается в будущие выборы была опубликована в издании The New York Times вчера, 20 января. В газете написали, что сотрудники разведки Соединённых Штатов Америки сообщали аналогичную информацию всем кандидатам в президенты.
По словам президента США, эта информация является ни чем иным, как «кампанией по дезинформации» со стороны демократов. Кандидаты просто хотят заставить народ думать, что Россия хоть как-то связана с выборами в Америке, чтобы была возможность признать результаты по ним недействительными.
Стоит отметить, что информация о том, что Россия вмешивается в будущие выборы была опубликована в издании The New York Times вчера, 20 января. В газете написали, что сотрудники разведки Соединённых Штатов Америки сообщали аналогичную информацию всем кандидатам в президенты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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