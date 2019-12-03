ИА «Ореанда-Новости». Президент США Дональд Трамп высказался по поводу предстоящей «встречи в нормандском формате», пишет «Интерфакс».



По мнению американского лидера, на этой встрече может быть достигнут «большой прогресс». Трамп отметил, что это было бы важно и для России, и для Украины.



Напомним, «нормандский саммит» пройдёт 9 декабря в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить на нём вопрос возвращения военнопленных, а также перемирие на Донбассе.