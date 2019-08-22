ИА «Ореанда-Новости». Президент США Дональд Трамп, рассуждая о необходимости торговой войны с Китаем. До этого он поддержал высказывания в подобном духе о своей роли благодетеля Израиля, передает The Times of Israel.

По мнению главы государства, его предшественники на должности позволили Китаю взять над собой верх в области торговли и интеллектуальной собственности, и поэтому торговая война должна была быть развязана уже давно. «Кто-то должен был это сделать», — сказал президент журналистам, а затем посмотрел в небо и добавил: «Я — избранный».

Как сообщает издание, 21 августа американский лидер также процитировал у себя в Twitter высказывание консервативного ведущего Уэйна Аллена Рута, в котором говорится о любви к нему граждан Израиля. Рут заявил, что израильтяне любят Трампа, «как будто он царь Израиля». «Они любят его так, как будто он — второе пришествие Бога», — отметил он. При этом формулировку «второе пришествие» сложно назвать актуальной — приверженцы иудаизма не признают Иисуса посланником Бога на Земле.

Ранее в тот же день Трамп отметился ещё одним высказыванием о евреях: он заявил, что американские евреи, голосующие за Демократическую партию, «либо абсолютно не осведомлены, либо крайне нелояльны», так как в ней присутствуют депутаты-мусульманки, выступающие против Израиля.

США и Китай ведут торговую войну уже более полутора лет. В конце июня лидеры обеих стран Трамп и Си Цзиньпин на саммите G20 договорились о перемирии. Однако в конце июля отношения двух стран вновь обострились, и они обменялись угрозами.