Почти четверть дискуссий на саммите «Большой семерки» в Канаде было посвящено России, поэтому лучше было бы вернуться к прежнему формату с участием Москвы, заявил президент США Дональд Трамп.

«Вы знаете, мы потратили примерно 25% нашего времени, разговаривая про Россию. И я подумал про себя, разве бы не было лучше, если бы они были здесь. Я не за Россию. Я за США. Если бы Владимир Путин сидел со мной за столом вместе со всеми другими на ужине в Канаде… если бы он был там, я бы попросил его сделать вещи, которые лучше для мира и лучше для него», - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Также Дональд Трамп возложил на Барака Обаму ответственность за исключение России из G8.

Несколько дней назад Трамп предложил вновь вернуть формат G8. Его мнение поддержал премьер-министр Италии. Это предложение не одобрили другие лидеры «Большой Семерки». По мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, обсуждать такое возвращение можно только после выполнения Россией Минских договоренностей.

А госсекретарь МИД ФРГ Нильс Анен вообще посчитал, что подобная инициатива может привести к расколу Европы. Нильс Анен отметил, что ряд европейских стран готов поддержать инициативу Трампа, тогда как другие выступят против.

Отреагировали на предложение Трампа и в России. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия и не выходила из G8. Просто после присоединения Крыма западные лидеры отказались приехать на саммит в Сочи.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, напомнил, что Россия считает формат «Большой двадцатки» более перспективным для многосторонней дипломатии.