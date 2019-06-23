ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп признался, что не готов проиграть на президентских выборах в 2020 году. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом NBC. При этом Трамп отметил, что ему было бы проще ответить утвердительно на этот вопрос. Однако он не стал этого делать и признался, что не хотел бы потерпеть поражение. Американский президент подчеркнул, что не любит проигрывать и за свою жизнь проигрывал не часто.

Он также отметил, что избирался впервые и сразу же одержал победу, что он намерен сделать и во второй раз. Ранее Трамп официально заявил о том, что будет баллотироваться на второй президентский срок.