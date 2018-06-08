ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 8 июня стало известно, что Дональд Трамп и Тереза Мэй, премьер Великобритании, не будут встречаться для переговоров. СМИ узнали, что причина такого решения кроется в отказе Трампа. Он не захотел разговаривать с Мэй, потому что у неё поучительный тон, беседы с ней похожи на беседы с учителем.

Два политика должны были встретиться на саммите в Квебеке (провинция Канады) и провести двусторонние переговоры. Однако президент США выразил личную неприязнь к Терезе Мэй. Об этом сообщили представители правительства в Великобритании.

По словам присутствующих в этот момент людей, Дональд Трамп заявил, что уже порядком устал от «учительского» тона Терезы Мэй. Также он сообщил, что с ней, вероятно, мало кто находится в хороших отношениях, потому что она похожа на школьного учителя с поучительным тоном. При этом он добавил «волшебную» фразу «без обид». Слова политика передал человек, присутствующий при этом.

СМИ предположили, что Трампа в свою очередь рассердило то, что во время телефонной беседы с Мэй, она не стала с ним обсуждать общие вопросы, а сразу перешла к политическим деталям. Этот подход Мэй не понравился Дональду Трампу.

Также пишут, что Трампу надоели частые просьбы Терезы Мэй, которые со стороны похожи на желание получить выгоду от сотрудничества с США.

Известно, что Дональд Трамп раздражён тем, что премьер Великобритании высказывается о нём «за спиной». Это было публично.

Несмотря на это, саммит «Большой семерки» состоится в Квебеке, он назначен на 8-9 июня и пройдет в Ла-Мальбе, небольшом курортном городке страны.



Чуть ранее Тереза Мэй высказалась по поводу пошлин в штатах, назвав их неоправданными. В телефонном разговоре она, сообщила, что введённые США пошлины на импорт стали и алюминия из Европы крайне огорчило правительство, упомянув, что это было неоправданным шагом США. Это вопрос они и должны были обсудить на предстоящей встрече «Большой семёрки».



