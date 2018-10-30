ИА «Ореанда-Новости». Дональд Трамп, президент США, заявил о своём намерении отменить для нелегальных граждан право на гражданство по праву рождения. Он отметил, что США единственная страна в мире, где рождённый в ней ребёнок автоматически становится её законным гражданином. Трамп заявил, что это «смешно» и «должно прекратиться».

Президент США пообещал, что инициирует появление соответствующего указа, Трамп также заявил, что для этого ему не понадобится поправка в Конституцию. О своём намерении американский президент рассказал в интервью новостной передачи "Axios on HBO".

Он пояснил, что для этого ему всегда говорили, что необходима конституционная поправка, но оказалось, что достаточно президентского указа. По словам американского лидера, он как-раз раздумывает над таким указом, и «это произойдет», так как находится в процессе.

"Мы являемся единственной страной в мире, куда человек может приехать, родить ребенка, и ребенок, по сути, является гражданином США на 85 лет со всеми преимуществами. Это смешно. Это смешно. Это должно закончиться", –заявил Дональд Трамп журналистам.

В США действует 14-я поправка к Конституции, которая предоставляет иммигрантам право на получение гражданства по рождению.

Ранее американский лидер осудил политику «открытых границ», призвав к защите граждан США от нелегалов. Он осудил практику «городов-убежищ», где могут укрываться нелегальные мигранты, заявив, что американские «города должны служить убежищами для американцев, а не для уголовников из других стран».

С его слов, в этих городах невинные американцы «оставлены на милость иноземцев-преступников, потому что местные чиновники не подчиняются федеральным властям и препятствуют применению наших иммиграционных законов».

В начале августа стало известно, что родители Меланьи Трамп, жены президента США, стали гражданами Америки. Они приняли присягу в качестве американских граждан в Нью-Йорке. Ранее у них был лишь вид на жительство в США.

48-летняя жена Трампа, Меланья Кнавс, родилась в городе Ново-Место в Словении, которая на момент её рождения входила в состав Югославии. С 1996 года она живет в Нью-Йорке, женой Дональда Трампа стала в январе 2005 года, в 2006 году стала гражданкой США.