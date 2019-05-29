ИА «Ореанда-Новости». Американский президент Дональд Трамп рассказал, что его заявление о бывшем вице-президенте США Джо Байдене — на самом деле смягченная версия цитаты Ким Чен Ына. Об этом он 28 мая написал в своём Twitter.

По словам Трампа, он часто вспоминал Байдена во время поездки в КНДР. Именно тогда он назвал его «сонным». «Ким Чен Ын назвал его «идиотом с низким IQ» и многими другими словами, тогда как я более мягко процитировал председателя Кима — «человек с низким IQ». Кого это могло расстроить?» — написал Трамп.

Напомним, накануне стало известно, что бывший вице-президент США Джо Байден, который объявил о планах участвовать в выборах главы государства в 2020 году, опережает действующего американского лидера по популярности на шесть процентных пунктов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией HarrisX и опубликованного в газете The Hill.

Так, согласно исследованию, о готовности проголосовать на предстоящих выборах за Байдена заявили 43% респондентов. Поддержать нынешнего главу государства согласились 37%. Ещё 15% опрошенных ответили, что не определились с выбором, 5% сказали, что проголосуют за другого кандидата.

Джо Байден объявил о своём участии в выборах главы государства 25 апреля. Политик работал в команде 44-го президента США Барака Обамы. Он уже участвовал в выборах главы государства в 1988 году и в 2008 году, однако оба раза снимал свою кандидатуру.

Университет Монмута опубликовал итоги анализа настроения избирателей в 300 избирательных округах, которые были особенно важны для победы Трампа в 2016 году. 28% опрошенных демократов заявили о поддержке кандидатуры бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.