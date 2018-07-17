На Дональда Трампа обрушилась жёсткая и резкая критика со стороны американских средств массовой информации, вызванная проведённой накануне встречей с Президентом России. Лидера упрекали в сдаче позиций и слабости перед Путиным. Любая конструктивная аналитика безвозвратно утонула в гневных громких комментариях и эмоциональной лавине слепой и беспощадной критики. Либеральные американские СМИ только подогревали градус истерии вокруг предстоящей встречи, хоть и казалось, что дальше уже некуда.

Западные СМИ во время оценки встречи Президентов двух держав в качестве основного лейтмотива выбрали тему вмешательства России в американские выборы.

The Washington Post объявило «триумф Путина» после того, как Дональд Трамп отказался довериться данным, представленным разведывательным сообществом. Издание также подчеркнуло, насколько явственным было глобальное доминирование подхода к политике Владимира Путина на этой встрече.

О жесте некоего недоверия Президента США собственным спецслужбам The Guardian высказалась, что именно он вызвал «новую огненную бурю» среди американцев. Это произошло не только потому что всё выступление в целом было откровенно слабым, но ещё и по причине воскрешения спекуляций о постоянном отказе Трампа высказываться о Владимире Путине в Белом Доме.

CNN поддержал данную точку зрения. Едва завершилась трансляция, Андерсон Купер с сожалением отметил, что наказов либеральной прессы Президент не выполнил – Дональд Трамп не показал агрессивного, доминирующего поведения, не гнул свою линию, что странно, на его взгляд, для самого могущественного человека в мире, а просто задал вопрос, не вмешивался ли он в выборы. Ведущего это возмутило и удивило, потому что Трамп способен на противостояние, отпор – он уже показал, что способен делать это на примере других политических лидеров, пусть даже эта борьба разворачивается на страницах СМИ.

Однако, такую реакцию можно было назвать предсказуемой – взаимоотношения между Россией и другими странами в последние несколько лет оставляли желать лучшего и были довольно напряжёнными, в первую очередь со стороны властных структур.