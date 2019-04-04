04.04.2019, 08:57
Трамп подписал меморандум по борьбе с контрафактными товарами
ИА «Ореанда-Новости». Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп подписал меморандум, который призван бороться с контрактом.
Руководитель Национального торгового совета США Питер Наварро отметил, что прежде всего документ направлен на против торговли контрафактной продукцией через онлайн-платформы, например, через Alibaba или Amazon. Теперь американские чиновники будут обращать внимание руководства торговых площадок на недобросовестных продавцов.
Наварро подчеркнула, что меморандум не имеет никакого отношения к торговым переговорам с Китаем.
Отмечается, что в документе есть указания Министерству внутренней безопасности, Министерству торговли, Генеральной прокуратуре и другим правительственным учреждениям за 210 дней разработать рекомендации по борьбе с контрафактом. В меморандуме сказано, что в США объём торговли такой продукцией составляет около 0,5 триллиона долларов в ежегодно.
Руководитель Национального торгового совета США Питер Наварро отметил, что прежде всего документ направлен на против торговли контрафактной продукцией через онлайн-платформы, например, через Alibaba или Amazon. Теперь американские чиновники будут обращать внимание руководства торговых площадок на недобросовестных продавцов.
Наварро подчеркнула, что меморандум не имеет никакого отношения к торговым переговорам с Китаем.
Отмечается, что в документе есть указания Министерству внутренней безопасности, Министерству торговли, Генеральной прокуратуре и другим правительственным учреждениям за 210 дней разработать рекомендации по борьбе с контрафактом. В меморандуме сказано, что в США объём торговли такой продукцией составляет около 0,5 триллиона долларов в ежегодно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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