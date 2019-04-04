Руководитель Национального торгового совета США Питер Наварро отметил, что прежде всего документ направлен на против торговли контрафактной продукцией через онлайн-платформы, например, через Alibaba или Amazon. Теперь американские чиновники будут обращать внимание руководства торговых площадок на недобросовестных продавцов.Наварро подчеркнула, что меморандум не имеет никакого отношения к торговым переговорам с Китаем.Отмечается, что в документе есть указания Министерству внутренней безопасности, Министерству торговли, Генеральной прокуратуре и другим правительственным учреждениям за 210 дней разработать рекомендации по борьбе с контрафактом. В меморандуме сказано, что в США объём торговли такой продукцией составляет около 0,5 триллиона долларов в ежегодно.