ИА «Ореанда-Новости». Лидером Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом был подписан указ о санкциях за вмешательство в американские промежуточные выборы, которые запланированы на ноябрь текущего года. Ответственным грозит заморозка активов, ограничение доступа к финансовым учреждениям Соединённых Штатов. Кроме того, американским гражданам будет запрещено инвестировать в компании, в отношении которых будут введены ограничительные меры.



Об этом сообщают американские средства массовой информации со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.



Об этом сообщают американские средства массовой информации со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Введение санкционных мер против государств и других акторов, ответственных за вмешательство в американские выборы предписано Министерству финансов и Государственному департаменту.





Ранее американская пресса публиковала материалы, в которых говорилось о том, что власти Соединённых Штатов готовят новый пакет санкций, которые будут вводиться в отношении как физических, так и юридических лиц.



Как сообщали СМИ, основанием для попадания в чёрный список будут данные разведки американской стороны.





По мнению демократической партии Соединённых Штатов и её сторонников, Российская Федерация вмешалась в ход президентских выборов, которые прошли два года назад. Расследование этого “вмешательства” ведётся специально назначенным прокурором Робертом Мюллером. Более года он пытается выяснить, были ли связи между сотрудниками штаба республиканца с влиятельными россиянами. Также прокурор пытается доказать, что российская сторона оказала влияние на общественное мнение в Соединённых Штатах накануне выборов.





Главой Белого дома Дональдом Трампом отвергаются какие-либо связи с Кремлём. Он не раз называл обвинения “охотой на ведьм”. По его мнению Роберт Мюллер и его подопечные - “банда злых демократов”.





В ноябре текущего года в Соединённых Штатах Америки состоятся промежуточные выборы, в ходе которых будет полностью переизбрана палата представителей, а также треть мест в сенате. Летом текущего года советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном были названы четыре государства, которые могут вмешиваться в будущие выборы, — это Российская Федерация, Китайская Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика и Исламская Республика Иран.





Российская сторона неоднократно отрицала какое-либо вмешательство в электоральный процесс в Соединённых Штатах на государственном уровне.