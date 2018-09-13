ИА «Ореанда-Новости».  Лидером Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом был подписан указ о санкциях за вмешательство в американские промежуточные выборы, которые запланированы на ноябрь текущего года. Ответственным грозит заморозка активов, ограничение доступа к финансовым учреждениям Соединённых Штатов. Кроме того, американским гражданам будет запрещено инвестировать в компании, в отношении которых будут введены ограничительные меры. 

 Об этом сообщают американские средства массовой информации со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.  

Введение санкционных мер против государств и других акторов, ответственных за вмешательство в американские выборы предписано Министерству финансов и Государственному департаменту.  

Ранее американская пресса публиковала материалы, в которых говорилось о том, что власти Соединённых Штатов готовят новый пакет санкций, которые будут вводиться в отношении как физических, так и юридических лиц. 

Как сообщали СМИ, основанием для попадания в чёрный список будут данные разведки американской стороны.  

По мнению демократической партии Соединённых Штатов и её сторонников, Российская Федерация вмешалась в ход президентских выборов, которые прошли два года назад. Расследование этого “вмешательства” ведётся специально назначенным прокурором Робертом Мюллером. Более года он пытается выяснить, были ли связи между сотрудниками штаба республиканца с влиятельными россиянами. Также прокурор пытается доказать, что российская сторона оказала влияние на общественное мнение в Соединённых Штатах накануне выборов.  

Главой Белого дома Дональдом Трампом отвергаются какие-либо связи с Кремлём. Он не раз называл обвинения “охотой на ведьм”. По его мнению Роберт Мюллер и его подопечные - “банда злых демократов”.  

В ноябре текущего года в Соединённых Штатах Америки состоятся промежуточные выборы, в ходе которых будет полностью переизбрана палата представителей, а также треть мест в сенате. Летом текущего года советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном были названы четыре государства, которые могут вмешиваться в будущие выборы, — это Российская Федерация, Китайская Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика и Исламская Республика Иран.  

Российская сторона неоднократно отрицала какое-либо вмешательство в электоральный процесс в Соединённых Штатах на государственном уровне.