

ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность принятия исполнительных мер, которые позволили бы детям оставаться с задержанными родителями-иммигрантами в процессе судебного разбирательства. В течение последних нескольких дней Трамп оспаривал мнение демократов, заявляя, что изменение нынешней иммиграционной системы страны зависит от Конгресса. Президент отвергал идею о том, что его администрация могла бы прекратить разделение детей, изменив свою собственную политику, но теперь, похоже, американский лидер передумал.

В среду владелец «Fox и Friends» Стив Дуки подтвердил, что президент Дональд Трамп имеет в принятии решения об изменении политики разделения семей на южной границе, несмотря на утверждение президента о том, что это не в его власти. Трамп неоднократно хвалил «Fox и Friends» за защиту политики его администрации.



«Поддельные новостные СМИ сходят с ума от своих теорий заговора и слепой ненависти. Спасибо @foxandfriends за правду. Возможно, именно поэтому ваши рейтинги намного лучше, чем у ваших конкурентов!», - написал он в Twitter-аккаунте в феврале 2017 года.



Несмотря на заявление Дуки о том, что Трамп может положить конец политике своей администрации, он неоднократно защищал и оправдывал действия Трампа. Ещё в понедельник утром Дуки заявил, что «преступники отделены от своих детей каждый день в Соединённых Штатах Америки», становясь таким образом на сторону администрации американского лидера. После того, как появились изображения детей, удерживаемых в больших клетках, Дуки снова защитил Трампа.



«Вы видите, что у них есть эти тепловые одеяла. Вы видите некоторые ограждения, некоторые называют их "клетками", но имейте в виду, что это большой склад, где они построили стены из цепных ограждений», - заявляет он.



Администрация Трампа реализовала свою иммиграционную политику «нулевой терпимости» в прошлом месяце в качестве сдерживающей меры для семей Центральной Америки, пытающихся пересечь границу. В результате уголовного, а не гражданского преследования каждого лица, незаконно пересёкшего границу, взрослые были задержаны и отделены от своих детей.



«Если вы занимаетесь контрабандой ребёнка, то мы будем преследовать вас в судебном порядке, и этот ребёнок будет отделён от вас, как того требует закон. Если вам это не нравится, то не переправляйте детей через нашу границу», - сказал генеральный прокурор Джефф Сейшн, излагая новую политику.



Трамп утверждал, что выбор его администрации для обеспечения соблюдения политики является виной демократов. Он заявлял, что они слабы и неэффективны относительно пограничной безопасности и преступности.

