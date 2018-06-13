Северокорейское агентство ЦТАК сообщает, что президент США Дональд Трамп заявил лидеру КНДР Ким Чен Ыну о намерении снять санкции против Пхеньяна на фоне дальнейшего улучшения отношений двух стран.

«Трамп заявил о своем намерении остановить совместные военные учения США и Южной Кореи, которые КНДР расценивает как провокацию на время доброжелательного диалога между КНДР и США, предложить КНДР гарантии безопасности и снять санкции против нее на фоне дальнейшего улучшения взаимоотношений путем диалога и переговоров», - говорится в сообщении.

Также по данным агентства, Дональд Трамп принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР, в свою очередь тот согласился приехать в Соединенные Штаты. «Два лидера с удовольствием приняли приглашения друг друга, уверенные в том, что это послужит еще одним важным событием для отношений КНДР и США», - отмечает агентство ЦТАК

В гораздо менее официальной манере своими впечатлениями от встречи в интервью Fox News поделился Трамп. Он дал весьма своеобразную характеристику лидеру КНДР. «Он забавный, и он очень-очень умный, прекрасный переговорщик. Он парень очень стратегического склада», - сказал президент США.

Дональд Трамп пообещал отказаться от проведения военных учений на период проведения переговоров.

12 июня в Сингапуре прошла встреча лидеров двух стран. По ее итогам КНДР взяла обязательство провести денуклеаризацию Корейского полуострова. В свою очередь, Трамп пообещал предоставить гарантии безопасности Северной Корее.