ИА «Ореанда-Новости». Имя Омаросы Манигол-Ньюман после увольнения из штаба президента США звучало неоднократно и, как правило, упоминалось в связи с очередными скандальными подробностями о Белом доме или поведении Дональда Трампа. В Белом доме при Трампе Манигол-Ньюман занимала должность помощника президента и директора по коммуникациям в офисе Белого дома по связям с населением.

Сегодня глава государства заявил, что в Белом доме его «злобную» экс-помощницу все, мягко говоря, недолюбливали, а также о том, что попросил шефа своего аппарата уладить ситуацию.

Бывшая сотрудница в понедельник опубликовала запись своего разговора с Трампом и стала угрожать новыми разоблачениями и неизвестными подробностями. Ранее она активно рекламировала написанную ею книгу "Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа", в которой, по её словам, читатели найдут множество шокирующих фактов. В массы попала тайно сделанная запись разговора с Джоном Келли, который сообщает ей о том, что она уволена из-за своего неподобающего поведения, а также угрожает проблемами, если конфликт с администрацией подвергнется огласке.

Трамп в своём аккаунте Twitter назвал Омаросу «чокнутой». Он объявил, что трижды уволенная с его шоу «Подмастерье», она теперь уволена в последний раз, а также что у неё никогда ничего не получалось и не получится в принципе. Трамп рассказал, что Омароса слёзно умоляла взять её на работу, и он дал ей шанс. Белый дом ненавидел её всем составом. Она была злобная и далеко не такая умная, как хотелось бы, и Келли говорил Трампу о том, что Омароса – паталогическая неудачница и только и умеет, что создавать проблемы, но и то она говорила о президенте толкьо прекрасные вещи до своего увольнения.

Уже после увольнения бывшая помощница выпустила книгу, в которой занялась разоблачением Трампа. Например, она утверждала, что президент однажды съел секретный документ и разбрасывался расовыми оскорблениями.

В воскресенье Трамп назвал Омаросу «отребьем». А Белый дом всерьёз обеспокоен таким серьёзным нарушением протокола безопасности, потому что сотрудникам запрещено делать записи конфиденциальных бесед.