ИА «Ореанда-Новости» . Президент США Дональд Трамп потребовал от газеты The New York Times раскрыть источники информации в статье об участившихся атаках США на российскую энергосистему. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Twitter.

По его словам, данный материал не соответствует действительности. Он призвал газету полностью отчитаться и раскрыть источники, если они вообще существуют, а также назвал их фальшивыми.

17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские стратегические области неоднократно подвергались атакам из США, и российские ведомства постоянно ведут борьбу с ними. Он также не исключил возможность кибервойны.15 апреля сообщалось о том, что американские власти активизировали попытки внедрить вредоносные программы в российскую систему энергоснабжения. Такую информацию опубликовало издание The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве.

Позже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал эти сведения неправдивой историей и обвинил «некогда великую газету» в государственной измене.

«Это фактически государственная измена некогда великой газеты, так отчаянно пытающейся написать историю, любую историю, даже плохую для нашей страны… кроме того, неправдивую!» — написал он в своём Twitter. Помимо этого Трамп назвал сотрудников газеты неудачниками.

Напомним, в августе 2018 года помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтону следует отвечать кибератаками на попытки вмешаться в американские выборы или проникнуть в американские компьютерные системы. По словам Болтона, Соединенным Штатам следует присмотреться к потенциальным целям в цифровом пространстве, чтобы «сказать России или ещё кому-то, кто замешан в кибероперациях против нас: вы за это заплатите».