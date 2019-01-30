ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Хуаном Гуайдо поздравил его с «началом президентства». Об этом лидер оппозиции написал в своём Twitter . В США объявили, что Николаса Мадуро больше не считают законным президентом, а главой государства является Гуаидо.

«Я признателен президенту США Дональду Трампу за его звонок, во время которого он подтвердил, что полностью поддерживает нашу демократическую работу, что необходимо направить гуманитарную помощь и что его администрация признает нас в качестве законного правительства», — написал самопровозглашённый глава Венесуэлы.

Американский лидер назвал вступление Гуаидо в должность президента «историческим», а также пообещал «поддержку в борьбе Венесуэлы за восстановление демократии», - говорится в заявлении Белого дома.

В телефонном разговоре с Трампом Гуаидо отметил, что вскоре будут организованы масштабные протесты против «бывшего диктатора» Мадуро. Президент США и самопровозглашённый президент Венесуэлы договорились регулярно общаться, чтобы привести Венесуэлу к процветанию.

В России же статус Гуаидо, как законного президента, не признают, об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что статус президента определяет народ, а президента Гуаидо для России «не существует». Он подчеркнул, что президента не могут выбрать "из-за рубежа". Необходимо, чтобы народ Венесуэлы сам выбрал президента в соответствии с нормами конституции страны. Также в Кремле сообщили, что не будут вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, и не будут предпринимать никаких контактов с самопровозгалашённым лидером. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, он также подчеркнул, что Москва не намерена оказывать помощь Венесуэле.

Напомним, что в середине месяца в Венесуэле начались массовые протесты против законного президента страны Николаса Мадуро, оппозиция требовала его отставки. Тогда же спикер национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства.

Статус Гуаидо сразу же признали США,Израиль, Канада, Грузия, Австралия,Парагвай, Гватемала, Перу, Албания, а также некоторые другие государства.

При этом Великобритания, Франция Испания, Германия и Нидерланды заявили, что признают Гуаидо временным президентом в том случае, еслив течение недели в стране будут проведены внеочередные выборы президента.

Ранее министр обороны Венесуэлы отозвался о событиях, происходящих в стране, как о государственном перевороте.















