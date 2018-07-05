



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Действия американского президента Дональда Трампа нацеленные на большую добычи сырой нефти в Саудовской Аравии, возможно, будут направлены не только на оказание влияния на её стоимость на рынке. По мнению экспертов, американскому лидеру необходима уверенность в наличии достаточно добычи, которая способна компенсировать сокращение производства Ирана, после того как в действие вступят ограничительные меры.

В текущем году пик добычи нефти Тегераном достиг 2,5 миллионов баррелей в день. Отметим, что в настоящее время существует необходимость компенсировать упадок венесуэльского производства.





Аналитики уверены, что производства, принадлежащие России и Саудовской Аравии, не смогут послужить в качестве замены всего производства Ирана, если появится такая необходимость. Эксперты предполагают, что производство Саудовской Аравии позволит осуществлять дополнительную поставку в 700 тысяч баррелей ежедневно, однако этого количества недостаточно, если сравнивать с более двумя миллионами баррелей, которые ежедневно поставлял Иран. Также аналитики отмечают, что российское производство, в свою очередь, сможет дополнительно поставлять не более 400 тысяч баррелей в день.





Говоря о причинах сотрудничества между Саудовской Аравией и Соединёнными Штатами, эксперты утверждают, что они, без сомнений, есть. Напомним, что власти Саудовской Аравии длительное время считали Тегеран своим главным соперником относительно Персидского залива. В свою очередь, российские власти готовы вести сотрудничество при условии, что увеличение производства будет поддерживать её цели в ценовой политике.



