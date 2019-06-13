ИА «Ореанда-Новости» . Президент США Дональд Трамп заявил, что выслушал бы компрометирующую информацию из России и Китая на конкурентов в предстоящей в 2020 году избирательной гонке и передал бы её Федеральному бюро расследований. Об этом сообщает ABC News.

Журналист задал вопрос, какие действия предпринял штаб Трампа, если бы представители России или Китая предложили ему компромат на соперников: выслушал бы их или сообщил в ФБР. «Я думаю, может быть, стоит сделать и то, и то», — ответил глава государства. По его мнению, это не является вмешательством в выборы.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Помимо Трампа, который занимает этот пост с 2017 года, среди основных заявившихся кандидатов — политик-демократ Джозеф Байден, бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, младший сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, писательница Марианна Уильямсон.

Ранее в мае американский прокурор Роберт Мюллер впервые выступил с публичным заявлением о своём расследовании о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Он сообщил, что изучал не только связи Трампа с Москвой, но и его попытки помешать расследованию. Мюллер сказал, что не может выдвинуть обвинения против американского президента, поскольку в соответствии с Конституцией действующий глава государства не может привлекаться к уголовной ответственности. В том же выступлении он объявил, что уходит в отставку.

18 апреля был опубликован полный текст доклада Мюллера. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала влияние на выборы — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало WikiLeaks материалы Демократической партии США, однако факт сговора между Трампом и Россией доказать не удалось.